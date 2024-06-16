Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı! İşte ilginç kareler

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine sahibinin elinden kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı. Kağıthane'da 700 kilogramlık boğa otoparka dalarken, Beyoğlu'nda ise kızgın boğa mezarlığa dalıp 2 kişiyi yaraladı.

İSTANBUL/KAĞITHANE: KAÇAN BOĞA OTOPARKA GİRDİ

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine sahibinin elinden kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı. Kağıthane Yeşil Vadi Hayvan Pazarı’ndan kalan yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğa, Merkez Mahallesi’nde bulunan bir otoparka girdi.

Sahibinin peşinden geldiği boğa, bir türlü sakinleşmeyince devreye belediyeye bağlı uzman ekipler ve veterinerler girdi. Ekiplerle adeta köşe kapmaca oynayan boğa, zor anlar yaşattı. Saatlerce direnen boğa, sakinleştirici iğne ile etkisiz hale getirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İSTANBUL/BEYOĞLU: KIZGIN BOĞA MEZARLIĞA DALDI

Beyoğlu'nda Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığı'na daldı. İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı. Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. İki kişinin yaralanması nedeniyle de gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise kızgın boğayı zapt etmeye çalıştı. Ancak boğa bir türlü etkisiz hale getirilemeyince devreye belediye ekibi girdi.

KIZGIN BOĞA İKİ KİŞİYİ YARALAYIP MEZARLIĞA DALDI

Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti. Birkaç iğne daha atılması sonrasında boğa olduğu yere yığılınca ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Boğa ardından sahibine teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İSTANBUL/ATAŞEHİR: KAÇAN DANA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Olay akşam saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahiplerinden kaçan kurbanlık dana caddede ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan dana yolda bir motosikleti boynuz atarak devirirken motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu. Sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanan dana daha sonra sakinleştirilerek götürüldü.

Olayla ilgili konuşan Ahmet Kaan, "Hayvanı sabah bahçeye almaya çalışıyorlardı. Hayvan birdenbire kaçtı. Arabalara vurdu. Motoru devirdi. En son burada direğe bağladılar. Bir ara hayvanı elektrik çarptı. Durum böyle. Ne diyeyim Allah kolaylık versin" dedi.

Görgü tanıklarından Yusuf Çubukçu, "Kurbanlığı eve götürüyorlardı. Bir tane adam onu tutmaya çalışıyordu, onu sürükledi. Ondan sonra kaçarken yolda bir motorcuyu düşürdü. Sonra onu burada bağladılar" şeklinde konuştu.

Olayın bir diğer tanığı Batuhan Karahan ise, "Biz kurban pazarına girdik. Adamlar arabayla götürdü, kapının önüne indirdiler. Sonra adam elinden yanlışlıkla kurbanı bıraktı, hayvan kaçtı. Sabahtan beri peşindeyiz, şimdi elektrik direğine bağladılar. Elektrik çarptı" dedi.

Muhammet Can A. da, "Motorla geliyordum. Baktım, boğa ortalıkta geziyor. Motorcuya vurdu. Şimdi direğe bağladılar. Bağlamaları ile beraber hayvana elektrik vuruyor. Şimdi hayvan bayıldı. Yaklaşık 1 saat oldu. Hayvan yatıyor şu anda, hayvanda ses seda yok" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE: KAÇAN KURBANLIK MAHALLEYİ BİRBİRİNE KATTI

İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde kesim için kamyonete bindirilmeye çalışılan kurbanlık boğa sahiplerinin elinden kaçtı. Kaçan kurbanlığı sahipleri yakalamaya çalışmaya çalıştı. kovalamaca sırasında yaralanan olmazken, kaçan kurbanlık mahalleli vatandaşlara panik yaşattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yakalanan kurbanlık boğa, gözleri kapatılarak kamyonete bindirildi.