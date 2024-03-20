Kadıköy anketinden çarpıcı sonuç! Komünist Başkan hayal kırıklığına uğradı

ORC Araştırma, İstanbul Kadıköy'e ait son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı. CHP'nin adayı Mesut Kösedağ'ı yüzde 44,2 ile birinci olurken, AK Parti'nin adayı Veli Arslan ise yüzde 19,6 ile ikinci sırada yer aldı. Ankette büyük umutlarla aday gösterilen Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ise hayal kırıklığına uğradı. Komünist Başkan yüzde 19,1 ile üçüncü oldu.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Son araştırma ise ORC Araştırma'dan geldi.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ilçe ilçe araştırmalarını sürdüren ORC, CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de de anket çalışması yaptı. 12-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette "Kadıköy Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.

CHP AÇIK ARA ÖNDE

Ankete katılanların yüzde 44,2'si CHP'nin adayı Mesut Kösedağ'ı seçti. AK Parti'nin adayı Veli Arslan ise yüzde 19,6 ile ikinci oldu.

KOMÜNİST BAŞKAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Ankette Ovacık ve Tunceli Belediye Başkanlığı yapan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oy oranı dikkat çekti. 2 dönemin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy adayı olan Maçoğlu, yarışta üçüncü oldu. Komünist Başkan'ın oy oranı ise yüzde 19,1 oldu.

Ankette diğer adayların oy oranı şöyle:

Kararsızlar: Yüzde 7,2

İYİ Parti Adayı Kübra Dursun: Yüzde 4,8

Türkiye İşçi Partisi Adayı Doğan Ergün: Yüzde 2,2

Diğer: Yüzde 2,9