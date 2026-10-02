Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada elektrik panosunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kaydet
|

İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiKadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiKadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Yangında yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiKadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.