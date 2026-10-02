İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada elektrik panosunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Yangında yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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