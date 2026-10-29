Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Kadınlara yönelik olumsuz yayınlara yapay zeka freni! Medyada 'anında tespit ve müdahale' dönemi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kadınlara yönelik olumsuz yayınlara yapay zeka freni! Medyada 'anında tespit ve müdahale' dönemi
Başlık ResmiKadınlara yönelik olumsuz yayınlara yapay zeka freni! Medyada 'anında tespit ve müdahale' dönemi

Medyada kadınlara yönelik olumsuz içerik ve yayınlarla mücadele kapsamında yeni bir adım atılıyor. RTÜK, yapay zeka destekli sistem ile kadınlara yönelik olumsuz içerikleri tespit edecek. Anında tespit ve müdahale ile söz konusu içeriklerle mücadele konusunda harekete geçilecek.

Kaydet
|

Yapay zeka destekli RTÜK Veri Analiz Sistemi ile medyada kadınlara yönelik olumsuz içeriklerin tespit edilmesi ve bu içeriklere hızlı müdahalede bulunulması planlanıyor.

"2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, medyanın kadınlara yönelik olumlu tutum ve davranış oluşturma çabaları desteklenecek, kadına yönelik toplumdaki algıyı olumsuz etkileyen içeriklerle mücadele sürdürülecek.

Kadınlara yönelik olumsuz yayınlara yapay zeka freni! Medyada 'anında tespit ve müdahale' dönemi
Başlık ResmiKadınlara yönelik olumsuz yayınlara yapay zeka freni! Medyada 'anında tespit ve müdahale' dönemi

RTÜK VE BTK ORTAK ÇALIŞACAK

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğinde çalışmalar yürütülecek.

Yapay zeka destekli RTÜK Veri Analiz Sistemi ile medyada kadınlar başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine yönelik olumsuz içerikler tespit edilerek, hızlı müdahalede bulunulacak.

Kadının toplumsal rolünü olumlu yansıtan ve fırsat eşitliğini destekleyen görsel ve işitsel içerikler desteklenecek.

Kadınlara yönelik olumsuz yayınlara yapay zeka freni! Medyada 'anında tespit ve müdahale' dönemi
Başlık ResmiKadınlara yönelik olumsuz yayınlara yapay zeka freni! Medyada 'anında tespit ve müdahale' dönemi

AKILLI İŞARETLER SİSTEMİNİN KRİTERLERİ GÜNCELLENECEK

Medya okuryazarlığı, kadının ve ailenin güçlenmesi temalı eğitici içeriklerin derlenmesiyle dijital arşiv oluşturulacak.

Bu arşiv, kurumsal platformlar ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılandırılmış bir katalog halinde kamuoyunun erişimine sunulacak.

Öte yandan, yayın içeriklerindeki kadına yönelik şiddet, istismar ve ayrımcılık unsurlarının daha ayrıntılı sınıflandırılması ve izleyicilerin uyarılması amacıyla mevcut akıllı işaretler sisteminin kriterleri güncellenerek, uygulama alanı genişletilecek.

Medya hizmet sağlayıcılarının kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar içeren yayınlarına karşı 6112 sayılı Kanun kapsamında öngörülen denetim ve müeyyide süreçlerinin etkinliği artırılacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Skandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öz
MAGAZİN

Skandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öz'e erişim engeli
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.