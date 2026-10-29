Medyada kadınlara yönelik olumsuz içerik ve yayınlarla mücadele kapsamında yeni bir adım atılıyor. RTÜK, yapay zeka destekli sistem ile kadınlara yönelik olumsuz içerikleri tespit edecek. Anında tespit ve müdahale ile söz konusu içeriklerle mücadele konusunda harekete geçilecek.

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Yapay zeka destekli RTÜK Veri Analiz Sistemi ile medyada kadınlara yönelik olumsuz içeriklerin tespit edilmesi ve bu içeriklere hızlı müdahalede bulunulması planlanıyor.

"2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, medyanın kadınlara yönelik olumlu tutum ve davranış oluşturma çabaları desteklenecek, kadına yönelik toplumdaki algıyı olumsuz etkileyen içeriklerle mücadele sürdürülecek.

Kadınlara yönelik olumsuz yayınlara yapay zeka freni! Medyada 'anında tespit ve müdahale' dönemi

RTÜK VE BTK ORTAK ÇALIŞACAK

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğinde çalışmalar yürütülecek.

Yapay zeka destekli RTÜK Veri Analiz Sistemi ile medyada kadınlar başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine yönelik olumsuz içerikler tespit edilerek, hızlı müdahalede bulunulacak.

Kadının toplumsal rolünü olumlu yansıtan ve fırsat eşitliğini destekleyen görsel ve işitsel içerikler desteklenecek.

Kadınlara yönelik olumsuz yayınlara yapay zeka freni! Medyada 'anında tespit ve müdahale' dönemi

AKILLI İŞARETLER SİSTEMİNİN KRİTERLERİ GÜNCELLENECEK

Medya okuryazarlığı, kadının ve ailenin güçlenmesi temalı eğitici içeriklerin derlenmesiyle dijital arşiv oluşturulacak.

Bu arşiv, kurumsal platformlar ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılandırılmış bir katalog halinde kamuoyunun erişimine sunulacak.

Öte yandan, yayın içeriklerindeki kadına yönelik şiddet, istismar ve ayrımcılık unsurlarının daha ayrıntılı sınıflandırılması ve izleyicilerin uyarılması amacıyla mevcut akıllı işaretler sisteminin kriterleri güncellenerek, uygulama alanı genişletilecek.

Medya hizmet sağlayıcılarının kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar içeren yayınlarına karşı 6112 sayılı Kanun kapsamında öngörülen denetim ve müeyyide süreçlerinin etkinliği artırılacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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