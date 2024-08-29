Kadınların Boyadığı Dünyanın Araziye İşlenmiş En Büyük Türk Bayrağı 30 Ağustos’a Hazır

Bianca Boya, Mut Belediyesi iş birliğiyle Mersin’in Mut ilçesinde beş futbol sahası büyüklüğünde 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağını, oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu’nun da katılımı ve 25 kadın bayi ve boya ustası ile birlikte boyadı. 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz su bazlı boya kullanılarak boyanan bayrak görenleri hayran bırakıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen ve dünyanın araziye işlenmiş en büyük bayrağı unvanına sahip Türk Bayrağı, 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz su bazlı boya ile boyandı. 5 Ağustos ta boyanmaya başlanan bayrağın boyanması, markanın reklam yüzü olan oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 25 kadın bayi ve dönüşüm boya uzmanı ekip tarafından gerçekleştirildi.

180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağının boyama çalışması Mut Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde tamamlanarak görenleri kendine hayran bırakıyor.

Dünyanın araziye işlenmiş en büyük Türk bayrağı, mimarı olan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan eşliğinde 20 günde tamamlandı. Görenleri kendisine hayran bırakan Türk Bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ziyaretçilerini bekliyor.