Kağıt toplayıcısının hilesi şoke etti! Görenler hemen telefonuna sarıldı

Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor

Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor

Fatih'te kağıt toplayıcılığı yapan 2 kişi, topladıkları kartonların kantarda ağır gelmesi için çeşmeden kovaya doldurdukları suyu üzerine boşalttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih ilçesi Cağaloğlu iddiaya göre, Fatih'te çekçek diye tabir edilen araçlarla karton toplayıcılığı yapan 2 kişi, topladıkları kartonları teslim etmeden önce hile yaptı.

Yol üzerindeki çeşmeye gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri kovalara çeşmeden su doldurarak kartonların üzerine boşalttı. Kağıt toplayıcılarının yaptıkları hile bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde kağıt toplayıcılarının kova ile çeşmeden su doldurarak kartonların üzerine boşalttıkları görülüyor.