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Kağıt toplayıcısının hilesi şoke etti! Görenler hemen telefonuna sarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te kağıt toplayıcılığı yapan 2 kişi, topladıkları kartonların kantarda ağır gelmesi için çeşmeden kovaya doldurdukları suyu üzerine boşalttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih ilçesi Cağaloğlu iddiaya göre, Fatih'te çekçek diye tabir edilen araçlarla karton toplayıcılığı yapan 2 kişi, topladıkları kartonları teslim etmeden önce hile yaptı.

Kağıt toplayıcısının hilesi şoke etti! Görenler hemen telefonuna sarıldı - 1. Resim

Yol üzerindeki çeşmeye gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri kovalara çeşmeden su doldurarak kartonların üzerine boşalttı. Kağıt toplayıcılarının yaptıkları hile bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde kağıt toplayıcılarının kova ile çeşmeden su doldurarak kartonların üzerine boşalttıkları görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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