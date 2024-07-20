Kağıthane'de anne-oğul kabusu yaşadı: "Gürültü yapmayın" diye uyardılar dakikalarca darp edildiler

Kağıthane'de bir binaya taşınan 4 kişinin gürültü yapması üzerine Durmuş Köseoğlu ve annesi uyarıda bulundu. Uyarılan şahıslar anne ve oğlunu sokak ortasında darp etti. Dakikalarca şiddete maruz kalan genç hastanede tedavi altına alındı.

Gürültü kavgasının adresi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu. Dün akşam saatlerinde Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerindeki bir binada bulunan daireyi tutan 4 şahıs akşam saatlerinde taşınmaya başladı.

Ancak şahıslar gürültü çıkartınca Durmuş Köseoğlu (29) şahısları uyardı. Bunun üzerine şahıslarla genç arasında tartışma çıktı.

KAVGAYI BİNA SAKİNLERİ AYIRDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 şahıs, genci ve onu kurtarmaya gelen annesi Nermin Köseoğlu (60) sokak ortasında darp etti. Dakikalarca darp edilen genç yaralanırken, bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine yerine sağlık ekipleri, yaralı Köseoğlu'nu yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

ANNE DE GÖZALTINA ALINDI

Gencin burnunun ve elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, saldırgan 4 şahsı, Köseoğlu'nun annesini gözaltına alarak emniyete götürdü. Köseoğlu ise tedavisi sonrası taburcu edilerek şikayetçi olmak üzere emniyete geldi. Olaya karışanların ifadelerinin alındığı ve adli işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.