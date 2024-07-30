Kahramanmaraş, Denizli, Sakarya ve İzmir'de alevler yükseldi! Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun lojmanına tahliye

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Denizli'nin Pamukkale, Sakarya'nın Akyazı ve İzmir'in Foça ilçesinde alevler yükseldi. Ekipler yangınlara müdahale ederken Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun lojmanları tedbir amacıyla boşaltıldı. Öte yandan vatandaşların bölgeye girişlerine izin verilmiyor.

Yüksek sıcaklarla beraber her gün yeni bir yangın haberi geliyor. Alevler Kahramanmaraş, Denizli, İzmir ve Sakarya’dan yükseldi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 4 helikopter, 1 İHA, 13 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 20'si gönüllü 130 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.

DENİZLİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan örtü yangını, ormanlık bölgeye sıçradı. Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda Denizli Orman Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın hem havadan hem de karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına bölge halkıda traktörler ve sulama tankerleri ile destek veriyor.

Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

İZMİR

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun lojmanları tedbir amacıyla boşaltıldı.

SAKARYA

Dokurcun Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye araçları ve arazözlerle müdahale ediliyor.