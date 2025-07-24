Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'ta vahşet! Barışmak isteyen eşini yemek masasında katletti

Kahramanmaraş'ta vahşet! Barışmak isteyen eşini yemek masasında katletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta vahşet! Barışmak isteyen eşini yemek masasında katletti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta eşiyle tartışan adam, evi terk ederek iş yerinde yaşamaya başladı. Barışma amacıyla eşine yemek götüren kadın ise çıkan tartışma sonrası başından vurularak öldürüldü.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Emir Çokgezme ve Nazlı Çokgezme çifti tartışma yaşadı. Sinirli bir yapısı olan ve sakinleştirici kullanan Emir Çokgezme, evi terk ederek işlettiği tespih dükkanında kalmaya başladı.

Bu duruma üzülen Nazlı Çokgezme, barışma amacıyla eşinin sevdiği yemekleri yaparak iş yerine götürdü.

EŞİNİ BAŞINDAN VURARAK KAÇTI

Sabah'ın haberine göre; ikili aradaki buzları eritti ve yemekleri yemeye başladı. Ancak bu esnada aralarında yeniden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi Emir Çokgezme, üzerindeki tabancayla eşi Nazlı Çokgezme'nin başına bir el ateş etti.

Emir Çokgezme olaydan sonra kaçarken, olayı gören diğer esnafın ihbarı üzerine işyerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nazlı Çokgezme'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nazlı Çokgezme'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaçan Emir Çokgezme ise bir süre sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Emir Çokgezme, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuş cenneti olarak biliniyor! Arin Gölü'nde kuraklık alarmı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arsa karşılığında dükkan iddiası! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan açıklama var - GündemArsa karşılığında dükkan iddiası!Bunaltan sıcaklar ne kadar sürecek? Uzmanlar gün verdi, Meteoroloji il il uyardı - GündemBunaltan sıcaklar ne kadar sürecek?Eskişehir'deki şehit orman işçilerinin ölüme son anda gittikleri ortaya çıktı: "Yukarıya kaçmaya çalışmışlar" - GündemEkip lideri anlattı: Son anda gittilerEsenyurt'ta zehir tacirlerine büyük darbe! 144 kilogram uyuşturucu ele geçti - GündemEsenyurt'ta zehir tacirlerine darbe! Tam 144 kilogram...Ev hapsine girer girmez başvurdu: Yolsuzluk soruşturmalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş battı! - GündemYolsuzluk soruşturmalarının itirafçısı battı!Bakan Fidan'dan üçlü zirve paylaşımı: Bir tuğla daha eklendi - GündemFidan'dan üçlü zirve paylaşımı: Bir tuğla daha eklendi
Sonraki Haber Yükleniyor...