Kahramanmaraş'ta vahşet! Barışmak isteyen eşini yemek masasında katletti

Kahramanmaraş'ta eşiyle tartışan adam, evi terk ederek iş yerinde yaşamaya başladı. Barışma amacıyla eşine yemek götüren kadın ise çıkan tartışma sonrası başından vurularak öldürüldü.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Emir Çokgezme ve Nazlı Çokgezme çifti tartışma yaşadı. Sinirli bir yapısı olan ve sakinleştirici kullanan Emir Çokgezme, evi terk ederek işlettiği tespih dükkanında kalmaya başladı.

Bu duruma üzülen Nazlı Çokgezme, barışma amacıyla eşinin sevdiği yemekleri yaparak iş yerine götürdü.

EŞİNİ BAŞINDAN VURARAK KAÇTI

Sabah'ın haberine göre; ikili aradaki buzları eritti ve yemekleri yemeye başladı. Ancak bu esnada aralarında yeniden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi Emir Çokgezme, üzerindeki tabancayla eşi Nazlı Çokgezme'nin başına bir el ateş etti.

Emir Çokgezme olaydan sonra kaçarken, olayı gören diğer esnafın ihbarı üzerine işyerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nazlı Çokgezme'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nazlı Çokgezme'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaçan Emir Çokgezme ise bir süre sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Emir Çokgezme, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.