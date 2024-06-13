Kalp pili takılacağı gün kalp krizi geçirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde kalp yetmezliği olan 36 yaşındaki genç adam, 3 ay bekleyip Şehir Hastanesi'nde kalbine pil takılacağı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Bursa’da yaşayan 36 yaşındaki Kahraman Ayata kalbine yenik düştü. Ayata’nın ölümü sevenlerini yıktı.

KALP YETMEZLİĞİ VARDI, PİL TAKILACAKTI

Edinilen bilgiye göre, Çiçekli Mahallesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Kahraman Ayata'ya 3 ay önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören genç adam 3 aydır kalp pili takılmasını bekliyordu.

AMELİYAT OLACAĞI GÜN VEFAT ETTİ

Hastanenin bugün için gün verdiği Ayata, kalbine yenik düştü. Kalp pili takılana kadar kalp krizinden ölen genç adamın 6 ay önce baba olduğu öğrenildi.

CENAZESİ YAPILACAK

Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bursa Davut Dede Camii'nden kaldırılacak Ayata'nın Erdoğanköy Kent mezarlığına defnedileceği belirtildi.