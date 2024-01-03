Kamuda mühendis maaşları 2024! Devlette mühendis maaşı 2024’te ne kadar oldu? Memur mühendis maaşı!

3 Ocak 2024 15:13 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 15:15

2024 mühendis maaşı ne kadar? Devlette mühendis maaşları enflasyon oranının açıklanması ile netleşti. Yeni mühendis maaşları da böylelikle belli oldu. İşte yeni maaşlar…

DEVLETTE MÜHENDİS MAAŞI 2024

Son 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile birlikte memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 49,25 olarak hesaplanacak.

2024 yılında mühendis maaşı 33 bin 122 liradan 16 bin 312,5 lira artarak 49 bin 434,5 liraya yükselecek.

MÜHENDİSLER ZAMLI MAAŞLARI VE MAAŞ FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

MAAŞ ZAMLARI NASIL BELLİ OLUYOR?

Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanması için çok önemli. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşme’de belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.

YENİ YILDA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024

En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 liraya

Şube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 liraya

Memur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 liraya

Uzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 liraya

Öğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 liraya

Başkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 liraya

Polis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 liraya

Uzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 liraya

Hemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 liraya

Mühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 liraya

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 liraya

Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya

Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Vaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 liraya

Avukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Genel Müdür (1/4): 53 bin 628 liradan 80 bin 39,79 liraya

Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 50 bin 899,76 liradan 75 bin 967,89 liraya

Şube Müdürü (Lisans ¼): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11liraya

Pratisyen Hekim (8/1): 30 bin 818,14 liradan 45 bin 996,07 liraya

Teknisyen (Lise-11/1): 23 bin 238 liradan 34 bin 682 , 71 liraya

Uzman Öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85.46 liraya