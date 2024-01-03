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    Kamuda mühendis maaşları 2024! Devlette mühendis maaşı 2024’te ne kadar oldu? Memur mühendis maaşı!

    Devlette mühendis maaşı 2024 ne kadar oldu? | 2024 yılı maaş zamları için son enflasyon rakamı da açıklandı ve kamuda mühendis 2024 yılı maaşları belli oldu. Peki, 2024 yılı mühendis maaşı ne kadar kaç TL oldu? Mühendisler ne kadar maaş alacak? İşte yeni mühendis maaşları!

    Kamuda mühendis maaşları 2024! Devlette mühendis maaşı 2024’te ne kadar oldu? Memur mühendis maaşı!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 mühendis maaşı ne kadar? Devlette mühendis maaşları enflasyon oranının açıklanması ile netleşti. Yeni mühendis maaşları da böylelikle belli oldu. İşte yeni maaşlar…

    DEVLETTE MÜHENDİS MAAŞI 2024

    Son 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile birlikte memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 49,25 olarak hesaplanacak.

    2024 yılında mühendis maaşı 33 bin 122 liradan 16 bin 312,5 lira artarak 49 bin 434,5 liraya yükselecek.

    MÜHENDİSLER ZAMLI MAAŞLARI VE MAAŞ FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

    Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

    MAAŞ ZAMLARI NASIL BELLİ OLUYOR?

    Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanması için çok önemli. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşme’de belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.

    YENİ YILDA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024

    En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 liraya

    Şube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 liraya

    Memur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 liraya

    Uzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 liraya

    Öğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 liraya

    Başkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 liraya

    Polis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 liraya

    Uzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 liraya

    Hemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 liraya

    Mühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 liraya

    Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 liraya

    Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya

    Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

    Vaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 liraya

    Avukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

    Genel Müdür (1/4): 53 bin 628 liradan 80 bin 39,79 liraya

    Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 50 bin 899,76 liradan 75 bin 967,89 liraya

    Şube Müdürü (Lisans ¼): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11liraya

    Pratisyen Hekim (8/1): 30 bin 818,14 liradan 45 bin 996,07 liraya

    Teknisyen (Lise-11/1): 23 bin 238 liradan 34 bin 682 , 71 liraya

    Uzman Öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85.46 liraya

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MühendisMaaşMemur
    Haberler > Gündem > Kamuda mühendis maaşları 2024! Devlette mühendis maaşı 2024’te ne kadar oldu? Memur mühendis maaşı!
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