Kamyon 2. kattaki eve çarptı! Dingili havada asılı kaldı

30 Aralık 2023 17:32 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 17:33

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Transit yol üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında bulunan evin duvarına kamyon çarptı. Evin duvarı ve kamyon paramparça oldu. Kamyonun dingili havada kaldı. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

M.G. yönetimindeki kamyon, Orta Mahalle Üçyol mevkisinde yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.