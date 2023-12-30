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    Kamyon 2. kattaki eve çarptı! Dingili havada asılı kaldı

    Sivas'ta bir apartmanın ikinci katta bulunan eve kamyon çarptı. Paramparça olan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Dehşet olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kamyon 2. kattaki eve çarptı! Dingili havada asılı kaldı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Transit yol üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında bulunan evin duvarına kamyon çarptı. Evin duvarı ve kamyon paramparça oldu. Kamyonun dingili havada kaldı. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    M.G. yönetimindeki kamyon, Orta Mahalle Üçyol mevkisinde yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı.

    Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SivasKazaKamyon
    Haberler > Gündem > Kamyon 2. kattaki eve çarptı! Dingili havada asılı kaldı
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