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    Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 sürücü tutuklandı

    Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde gerçekleşen 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kazada 7 sürücüden 3'ü savcılıktan, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. 3 sürücü ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme’ suçundan tutuklandı.

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

    Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde perşembe sabahı medyana gelen zincirleme kazada toplamda 10 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır olmak üzere 63 kişi de yaralandı.

    3 otobüs ve bir tırın bulunduğu 7 aracın zincirleme kazasından sonra soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler çerçevesinde 6 sürücü gözaltına alınmıştı. Yaşanan son gelişmenin ardından gözaltı sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

    Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi.

    Burada savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. serbest bırakılırken F.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

    3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI 

    Kazaya sebebiyet veren 7 sürücüden 3'ü savcılıktan, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Hakim karşısına çıkarılan 3 sürücü H.Ö., O.K. ve S.S. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme" suçuyla tutuklandı.  

    NE OLMUŞTU? 

    Zincirleme kaza, dün saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı.

    Trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 2’si Ukraynalı biri Özbekistanlı olmak üzere toplam 63 kişi ise yaralandı.

    Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde Metro Turizm firmasının 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile diğer otobüs ve tır sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. olmak üzere toplam 7 sürücü gözaltına alındı.

    Bugün Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi. Burada savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. serbest bırakılırken F.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan H.Ö., O.K. ve S.S. ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme’ suçuyla tutuklandı.

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
    Kuzey MarmaraKazaOtoyol
    Haberler > Güncel > Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 sürücü tutuklandı
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