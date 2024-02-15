Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da kamyona çarpan otobüs alev alev yandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Çorum-Merzifon karayolu 36. istikametinde edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Samsun'a ulaşmak üzere hareket eden Süleyman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, Muharrem İ. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile otobüs alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre, kazada otobüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.