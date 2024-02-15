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    • Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çorum, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çorum'da kamyona çarpan otobüs alev alev yandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

    Çorum-Merzifon karayolu 36. istikametinde edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Samsun'a ulaşmak üzere hareket eden Süleyman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, Muharrem İ. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

    Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpmanın etkisi ile otobüs alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre, kazada otobüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var
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