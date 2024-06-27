Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kamyonetten kopan lastiğin otoyoldaki yolculuğu kamerada

Kamyonetten kopan lastiğin otoyoldaki yolculuğu kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kamyonetten kopan lastiğin otoyoldaki yolculuğu kamerada

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Silivri'de TEM Otoyolu'nda bir kamyonetten kopan lastik trafikte korku dolu anlara neden oldu. Uzunca bir süre otoyolda kontrolsüz şekilde savrularak ilerleyen lastiğin yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Silivri TEM Otoyolu'nda sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, otoyol üzerinde ilerleyen bir kamyonetin lastiği bijonlarının gevşemesi sonucu yerinden çıktı. 

Yerinden çıkan lastik, otoyol üzerinde kontrolsüz şekilde savrularak ilerlemeye başladı. Durumu fark etmeyen sürücü ise uzaklaştı. Lastiği fark eden başka bir sürücü, yolun eğimli olması nedeniyle sağa sola çarparak ilerleyen lastiğin diğer araçlara ve trafik akışına zarar vermemesi için çaba sarf etti.

Kamyonetten kopan lastiğin otoyoldaki yolculuğu kamerada - 1. Resim

SÜRÜCÜ IŞIKLA UYARDI

Duyarlı sürücü bir yandan dörtlü ikaz ışıklarını yakarak diğer sürücüleri uyarırken, bir yandan da kontrolsüz şekilde ilerleyen lastiği güvenli bir bölgeye çekebilmek için durana kadar kilometrelerce takip etti.

Kamyonetten kopan lastiğin otoyoldaki yolculuğu kamerada - 2. Resim

Olay anı ise, sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ecel yolda yakaladı, memleketinden evine dönerken can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ecel yolda yakaladı, memleketinden evine dönerken can verdi - GündemEcel yolda yakaladı, memleketinden evine dönerken can verdiBaşakşehir'de kazı sırasında tarihi mezar şüphesi - GündemBaşakşehir'de kazı sırasında tarihi mezar şüphesiMardin'de anız yangını: Yüzlerce dönüm kül oldu - GündemMardin'de anız yangını: Yüzlerce dönüm kül olduMilli Savunma Bakanlığı'ndan '3. Dünya Savaşı' açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız - GündemMSB'den '3. Dünya Savaşı' açıklamasıBakan Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile görüştü - GündemBakan Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile görüştüTrafikte korku dolu anlar! Minibüsün kapı ve camlarını yumrukladı - GündemKorku dolu anlar! Camları yumruklayıp tehdit savurdular
Sonraki Haber Yükleniyor...