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Kanal İstanbul projesi adım adım ilerliyor! 250 tonluk dev operasyon

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Kanal İstanbul projesi kapsamında yapımına başlanan Sazlıbosna Köprüsü inşaatında 250 tonluk dev tabliye kaldırma operasyonu yapılıyor.

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Kanal İstanbul projesinin yapımı adım adım ilerliyor.

Gündüz ve gece kesintisiz süren hummalı çalışmalarda her biri 250 tonu bulan dev çelik tabliyeler, milimetrik hesaplamalarla köprüye monte ediliyor. Havadan çekilen görüntülerde köprü inşaatının görkemli yapısı ve Kanal İstanbul güzergahının coğrafi hattı dikkat çekiyor.

Yüksek irtifadan çekilen fotoğrafta, Sazlıbosna’dan başlayarak güneye doğru kıvrılan vadi hattı, Küçükçekmece Gölü ve ufukta Marmara Denizi üzerinde demirleyen gemiler tek bir havadan çekilen karede net bir şekilde görülüyor.

Kanal İstanbul projesi adım adım ilerliyor! 250 tonluk dev operasyon
Başlık ResmiKanal İstanbul projesi adım adım ilerliyor! 250 tonluk dev operasyon

Gece çekimlerinde köprünün ışıklandırma sistemlerinin ilk denemelerinin yapıldığı gözükürken, ışıkların farklı renkte yandığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

250 TONLUK DEV YÜKLER HAVADA

Köprü inşaatının kalbini oluşturan tabliye kaldırma operasyonu, sahadaki uzman ekipler tarafından büyük bir hassasiyetle yönetiliyor. Projede görev yapan Sancak Operatörü Berkay Mutlay, "Kanal İstanbul'un ilk köprüsü olarak tanımlanacak Asmalı Eğri Köprü'de tabliye kaldırma operasyonumuzu devam ettiriyoruz. Tabliye kaldırma esasının programlamasını Ocak ayında yaptık, Şubat ayında ise fiili kaldırma işlemlerine başladık. Aralık ayı sonu itibarıyla tabliye kaldırma işini tamamlamayı hedefliyoruz. Köprü toplam 17 ana tabliyeden oluşuyor. Şu anda 11’inci tabliyenin montaj aşamasındayız. Her bir tabliyenin ağırlığı 250 ile 252 ton arasında değişmektedir. Main span (ana açıklık) tarafındaki tabliye 250 ton, side span (yan açıklık) tarafındaki tabliye de aynı şekilde 250 ton ağırlığa sahiptir. Karşılıklı kaldırma yapıldığında ana gövdede toplam 500 tonluk bir yük dengesi yönetilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesi adım adım ilerliyor! 250 tonluk dev operasyon
Başlık ResmiKanal İstanbul projesi adım adım ilerliyor! 250 tonluk dev operasyon

TÜRKİYE’DE BİR İLK: CIVATALI KÖPRÜ TEKNOLOJİSİ

Dev tabliyeler Strandjack vinçler yardımıyla yükseltilip köprü gövdesindeki hedeflenen seviyeye getirildiklerini ifade eden Mutlay, "Haritacı mühendisler tarafından lazerli konumlandırma yapılıyor. Yaklaşık 1 gün süren montaj ardından, tabliyenin tam haritalandırılmış yerine oturmasıyla birlikte cıvatalama işlemine geçiliyor. Yaklaşık 12 ila 13 saat süren cıvatalama süreci, köprü mühendisliği açısından da bir ilke imza atıyor. Sazlıbosna Köprüsü, Türkiye'de büyük ölçekli eğik askılı köprüler arasında özel cıvatalı birleştirme teknolojisinin ilk defa bu kapsamlı kullanıldığı yapılardan biri olma özelliğini taşıyor." dedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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