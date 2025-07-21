Kanal İstanbul'da heyecanlandıran gelişme! 110 metreye ulaştı

Kanal İstanbul Projesi çerçevesinde yapımı süren Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. "Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu" güzergahında yer alan köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaşırken yol platformları yerleştirilmeye başlandı. Yakın zamanda şantiye alanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret etmesi bekleniyor.

İstanbul için ’çılgın proje’ olarak belirtilen Kanal İstanbul’daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmaları devam ediyor.

KÖPRÜYE BETON BLOKLAR YERLEŞTİRİLDİ

Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir bölgeleri arasında kritik bir ulaşım aksı oluşturacak köprüde, 4 şeritli yolun beton bloklarının yerleştirildiği görüldü. Bağlantı elemanlarının konulmaya başlandığı ve yol platformunun gözle görülür şekilde şekillendiği drone görüntülerine yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞANTİYEYİ ZİYARET EDECEK

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şantiyeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı köprünün toplam uzunluğunun 1618 metre, genişliğinin ise 46 metre olacağı biliniyor. Projede 196 metre yüksekliğinde kuleler ve dikkat çekici geometrik tasarım yer alıyor.

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde dev beton blokların vinç yardımıyla platforma taşındığı ve işçilerin montaj işlemlerini aralıksız sürdürdüğü dikkat çekti. Köprü tamamlandığında İstanbul’un trafik akışına büyük katkı sağlaması ve Kanal İstanbul’un en önemli geçiş noktalarından biri olması bekleniyor.