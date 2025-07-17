Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Milyonlarca liralık yatırım! Yeni projeler ilçede su kesintisi problemini çözecek

Milyonlarca liralık yatırım! Yeni projeler ilçede su kesintisi problemini çözecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Milyonlarca liralık yatırım! Yeni projeler ilçede su kesintisi problemini çözecek
Siirt, Pervari, Su Projesi, İçme Suyu, Yatırım, Sağlık, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırsalda sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için Siirt İl Özel İdaresi tarafından Pervari ilçesine bağlı köy ve mezralarda içme suyu ve atıksu altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Yeni projelere verilen onayın ardından toplamda 56 milyon liralık yatırım sağlanmış olacak.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarım arazileri ve köylerdeki  su krizi için çözüm odaklı projelere destekler devam ediyor.

2024 yılında Pervari ilçesine bağlı köy ve mezralarda toplam 30 içme suyu ve atıksu projesi tamamlanarak 34 yerleşim yerine doğrudan hizmet ulaştırıldı. Bu kapsamda 34 milyon 324 bin 393 lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.

21 MİLYON LİRA ÖDENEK

2025 yılı için ise 22 köyde uygulanmak üzere 22 yeni içme suyu ve atıksu projesi planlandı. Bu projeler için 21 milyon 680 bin 57 lira ödenek tahsis edildi.

Böylece 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan süreçte Pervari ilçesine bağlı kırsal yerleşim yerlerinde toplam 52 projeyle 56 milyon 4 bin 451 lira tutarında altyapı yatırımı yapılmış olacak.

Hayata geçirilen bu projelerle Pervari ilçesine bağlı köy ve mezralarda içme suyu ve atıksu altyapısının daha da güçlendirilmesi, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Milyonlarca liralık yatırım! Yeni projeler su kesintisi problemini çözecek - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdem Kınay sahnede patladı: Simge kazık attı, gitti!Çanakkale yangın son durum: Yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diğer meyvelerden 20 kat ucuz ama yüzüne bakan yok! "Vatandaş ucuzluğun pek farkında değil sanki" - EkonomiDiğerlerinden 20 kat ucuz ama yüzüne bakan yok!Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız artık güvende değil...Haciz yolu açıldı - EkonomiMaaşınız artık güvende değil...Haciz yolu açıldıBorsanın 10 bin ile imtihanı! BİST 100'de düşüş sürecek mi? - EkonomiBorsanın 10 bin ile imtihanı!İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş! 125 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi… - Ekonomi125 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi…Soğuk cüzdanlar harekete geçti! Piyasada 80 bin adet Bitcoin endişesi - EkonomiPiyasada 80 bin adet Bitcoin endişesiGram rekora yaklaştı! Altın fiyatlarında sert hareketler - EkonomiGram rekora yaklaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...