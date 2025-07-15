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Bir ilçenin suyunu kendine bağladı! Barajdan kaçak su çekip sulama yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir ilçenin suyunu kendine bağladı! Barajdan kaçak su çekip sulama yaptı
Türkiye, Susuzluk, Su Krizi, Baraj, Yozgat, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de hava sıcaklıkları, anormal boyutlara çıktı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, Anadolu'nun su kaynağı olan birçok baraj susuzluk tehlikesine girdi. Yozgat'ta ise bir şahıs, Oğulcuk Barajı'nı kendi su motoruna bağlayıp kaçak sulama yaptı.

Türkiye'de hava sıcaklıkları, yaz mevsiminin gelmesiyle anormal boyutlara çıktı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, Anadolu'nun birçok barajı susuzlukla sınanıyor.

Tüm bunların üzerinde, Yozgat'ta akılalmaz bir olay meydana geldi.

Bir ilçenin suyunu kendine bağladı! Barajdan kaçak su çekip sulama yaptı - 1. Resim

YASAK OLMASINA RAĞMEN SULAMA YAPTI

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Boğazlıyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptığı kontrolde bir kişinin sulamaya yasak bölgede baraj suyuyla sulama yaptığını tespit etti. 

Oğulcuk barajı göletinden su motoru ile su çekerek kaçak pancar ve fasulye ekinini sulamaya çalışan bir kişiyi yakalayan Jandarma ekipleri ‘Kaçak Su Kullanımından’ cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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