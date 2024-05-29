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Kandilli Rasathanesi duyurdu: 2 kent ayrı ayrı sallandı: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi duyurdu: 2 kent ayrı ayrı sallandı: İşte ilk veriler...
Ayrıntılar, Hazırlık, Geliştirme, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi, Şırnak ve Yozgat'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Şırnak'taki deprem saat 11.30'da gerçekleşirken Yozgat'taki depremin saati 12.31 olarak paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi, Şırnak'ın Cizre ilçesi Bozalan köyünde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.30'da gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Yozgat'ta da 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem kentin Kadşehri ilçesi Elmalıçiftliği köyünde gerçekleşti. Kandilli, depremin saatini 12.31 olarak açıkladı. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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