Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Antalya'dan korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD Kaş merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verilerini paylaştı, işte son gelişmeler...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Antalya'da kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden Kaş merkezli depreme ilişkin açıklamalar geldi.

ANTALYA 3,7 İLE SALLANDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı. Saat 06:24'te meydana gelen sarsıntının derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan AFAD'dan gelen açıklamada depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedildi. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken, olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

ANTALYA BEŞİK GİBİ

Antalya'da dün de artçı sarsıntılar olmuştu, en büyüğü ise yine 3,7 olarak kayıtlara geçmişti.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.