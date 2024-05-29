Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Antalya'dan korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD Kaş merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verilerini paylaştı, işte son gelişmeler...
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Antalya'da kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden Kaş merkezli depreme ilişkin açıklamalar geldi.
ANTALYA 3,7 İLE SALLANDI
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı. Saat 06:24'te meydana gelen sarsıntının derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan AFAD'dan gelen açıklamada depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedildi. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken, olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.
ANTALYA BEŞİK GİBİ
Antalya'da dün de artçı sarsıntılar olmuştu, en büyüğü ise yine 3,7 olarak kayıtlara geçmişti.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi