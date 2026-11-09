Kanser ilacında hileye 3 ilde ikinci dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son kullanma tarihi geçen kanser ilaçlarını yeni ambalajlarla piyasaya süren şebekeye yönelik soruşturma genişletildi. İlk operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ve MASAK raporları doğrultusunda suç örgütüyle bağlantılı 15 şüpheli daha tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Antalya ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak, tarihi geçmemiş gibi gösterilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında satılmasına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 2 Kasım'da 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik gerçekleştirilen birinci operasyon sonrasında ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporu incelendi.

15 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar sonucu, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Antalya ve Kayseri'de 18 ikamet ve 3 iş yerine yönelik 15 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacıyla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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