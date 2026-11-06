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Kanser ilaçları üzerinden 650 milyon liralık vurgun iddiası: 21 tutuklama

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Kanser ilaçları üzerinden 650 milyon liralık vurgun iddiası: 21 tutuklama
Başlık ResmiKanser ilaçları üzerinden 650 milyon liralık vurgun iddiası: 21 tutuklama

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü belirlenen suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

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İstanbul merkezli 11 ilde, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü belirlenen suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden satışa sunduğu tespit edildi.

Polisin teknik ve fiziki takibi ile MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 650 milyon liralık hareketlilik bulunduğu belirlendi.

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Elde edilen bulguların ardından bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve dokümanın yanı sıra 300 bin TL, 54 bin avro, 110 bin dolar, 110 gram altın, 5 bilezik ve 3 altın ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile şüphelilerin banka hesaplarına da el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 21 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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