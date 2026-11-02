Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Kapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kapadokya’da 3 kişinin hayatını kaybettiği facianın en net görüntüsü ortaya çıktı. Bir turistin kamerasına yansıyan görüntülerde kayaların koptuğu anlar, ölenlerin kayaların altında kaldığı görüldü. Bazı kişilerin saniyelerle ölümden döndüğü anlar da saniye saniye görüntülendi. İşte o an…

Kaydet
|

Kapadokya’da Göreme Açık Hava Müzesi'nde peribacalarından kopan kaya parçalarının 3 kişinin ölümüne neden olduğu facianın en net görüntüsü ortaya çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER
3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı
GÜNDEM

3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı

FACİANIN EN NET ANI

Facia anları yabancı bir turistin kamerasına yansıdı. Korku dolu o anlarda bölgede gezen vatandaşların saniyeler için kopan kaya parçalarının altında kaldığı görüldü.

Kapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı
Başlık ResmiKapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı

Öte yandan faciadan 15 gün önce bölgeyi ziyaret eden 32 yaşındaki Alihan Morçöl, bacadaki çatlakları fark ettiğini belirterek “Yapının önünde sadece iki inşaat demirine bağlanmış beyaz bir ip vardı. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bir önlem. İpin yanından geçip yıkılan yapının yanına rahatlıkla yaklaşabilirsiniz. Biz çok yukarıya çıkmadık belki yukarıda daha hasarlı yapılar vardır” açıklamasını yapmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları faciaya yol açtı. Kaya parçalarının altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Kapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı
Başlık ResmiKapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı

Enkazında yürütülen çalışmalarda ulaşılan cesetlerin Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'e (37) ait olduğu belirlendi. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna'nın, Sakarya'da yayın yapan yerel haber kuruluşunun imtiyaz sahibi olduğu, Tuna çiftinin temmuz ayında evlendiği öğrenildi.

Kapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı
Başlık ResmiKapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı
Başlık ResmiKapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı

GENÇ ÇİFT DEFNEDİLDİ

Faciada hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna için memleketleri Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi. Begüm Tuna'nın cenazesi Sapanca Yanık-Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda, Fatih Eray Tuna'nın naaşı ise Geyve Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Kapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı
Başlık ResmiKapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ | Nevşehir
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.