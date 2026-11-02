Kapadokya’daki facianın en net görüntüsü! Ölüm getiren düşüşü turist kamerası yakaladı
Kapadokya’da 3 kişinin hayatını kaybettiği facianın en net görüntüsü ortaya çıktı. Bir turistin kamerasına yansıyan görüntülerde kayaların koptuğu anlar, ölenlerin kayaların altında kaldığı görüldü. Bazı kişilerin saniyelerle ölümden döndüğü anlar da saniye saniye görüntülendi. İşte o an…
Kapadokya’da Göreme Açık Hava Müzesi'nde peribacalarından kopan kaya parçalarının 3 kişinin ölümüne neden olduğu facianın en net görüntüsü ortaya çıktı.
3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı
FACİANIN EN NET ANI
Facia anları yabancı bir turistin kamerasına yansıdı. Korku dolu o anlarda bölgede gezen vatandaşların saniyeler için kopan kaya parçalarının altında kaldığı görüldü.
Öte yandan faciadan 15 gün önce bölgeyi ziyaret eden 32 yaşındaki Alihan Morçöl, bacadaki çatlakları fark ettiğini belirterek “Yapının önünde sadece iki inşaat demirine bağlanmış beyaz bir ip vardı. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bir önlem. İpin yanından geçip yıkılan yapının yanına rahatlıkla yaklaşabilirsiniz. Biz çok yukarıya çıkmadık belki yukarıda daha hasarlı yapılar vardır” açıklamasını yapmıştı.
NELER OLMUŞTU?
Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları faciaya yol açtı. Kaya parçalarının altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Enkazında yürütülen çalışmalarda ulaşılan cesetlerin Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'e (37) ait olduğu belirlendi. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna'nın, Sakarya'da yayın yapan yerel haber kuruluşunun imtiyaz sahibi olduğu, Tuna çiftinin temmuz ayında evlendiği öğrenildi.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
GENÇ ÇİFT DEFNEDİLDİ
Faciada hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna için memleketleri Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi. Begüm Tuna'nın cenazesi Sapanca Yanık-Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda, Fatih Eray Tuna'nın naaşı ise Geyve Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.