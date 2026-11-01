Kapadokya’da Göreme Açık Hava Müzesi'nde peribacalarından kopan kaya parçalarının 3 kişinin ölümüne neden olduğu facianın, günler öncesinden ‘Geliyorum’ dediği ortaya çıktı. 15 gün önce bölgeyi ziyaret eden Alihan Morçöl, “Yapıdaki çatlağı fark ettik, böyle bir facia yaşanacağı aklımıza gelmezdi. Önünde sadece iki inşaat demirine bağlanmış beyaz bir ip vardı. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bir önlem” diyerek tehlikeyi fark ettiğini açıkladı.

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Kapadokya'nın Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi'nin otopark bölümünde 29 Ekim'de meydana gelen faciaya ilişkin soruşturma sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı. 15 gün önce bir ziyaretçi tarafından fark edilen detay facianın ‘Geliyorum’ dediğini gösterdi.

Sabah’tan Şule Tozcan’ın haberine göre, 14 Ekim'de ailesiyle birlikte Kapadokya tatiline giden 32 yaşındaki Alihan Morçöl, gözlemlerini anlattı.

3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı

“DEMİRE BAĞLANMIŞ BEYAZ BİR İP VARDI”

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirten Morçöl, şunları söyledi:

İnsan trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge otopark kısmı. Müzeye girmek için o bölgeden mecburen geçmek zorundasınız. Yapıdaki çatlağı fark ettik ama tabi böyle bir facia yaşanacağı aklımıza gelmezdi. Yapının önünde sadece iki inşaat demirine bağlanmış beyaz bir ip vardı. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bir önlem. İpin yanından geçip yıkılan yapının yanına rahatlıkla yaklaşabilirsiniz. Biz çok yukarıya çıkmadık belki yukarıda daha hasarlı yapılar vardır. Korkunç bir olay. Çok üzüldük, hepimizin başına gelebilir. Ölenlere Allah rahmet eylesin.

3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı

2 AY ÖNCE UYARMIŞ

Öte yandan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli’nin faciadan 2 ay önce çektiği uyarı videosu da gündem olmuştu. İçelli "2 ay önce orada bir video çekmiştim, "burası kafamıza düşebilir" diye. Bugün göçen yer gibi birçok yerin olduğunu tespit ettik. Bunları tespit edip doğaya uygun bir şekilde restore edebiliriz. Bir tehlike varsa bize diyor ki; 'ben geliyorum'. Yeter ki onun dilinden anlayın" ifadelerini kullanmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları faciaya yol açtı. Kaya parçalarının altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı

Enkazında yürütülen çalışmalarda ulaşılan cesetlerin Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'e (37) ait olduğu belirlendi. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna'nın, Sakarya'da yayın yapan yerel haber kuruluşunun imtiyaz sahibi olduğu, Tuna çiftinin temmuz ayında evlendiği öğrenildi.

3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek “Meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet başsavcıvekilimiz ve 2 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir" dedi.

3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Nevşehir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİNevşehir

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