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Karabük’te şüpheli ölüm: Belediye işçisinin cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te belediyede işçi olarak çalışan Bayram Diktepe’nin evinde cansız bedeni bulundu. 41 yaşındaki Diktepe’nin şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Korkunç olay, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 

Karabük’te şüpheli ölüm: Arkadaşları belediye işçisinin cesedini buldu - 1. Resim

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU

Karabük Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Bayram Diktepe'den (41) haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine arkadaşları polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. 

Karabük’te şüpheli ölüm: Arkadaşları belediye işçisinin cesedini buldu - 2. Resim

EVİNDE CESEDİ BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren polisler Diktepe'yi hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Diktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabük’te şüpheli ölüm: Arkadaşları belediye işçisinin cesedini buldu - 3. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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