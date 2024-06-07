Karabük’te şüpheli ölüm: Belediye işçisinin cesedi bulundu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Karabük'te belediyede işçi olarak çalışan Bayram Diktepe’nin evinde cansız bedeni bulundu. 41 yaşındaki Diktepe’nin şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Korkunç olay, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.
GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU
Karabük Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Bayram Diktepe'den (41) haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine arkadaşları polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
EVİNDE CESEDİ BULUNDU
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren polisler Diktepe'yi hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Diktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı