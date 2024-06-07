Karabük’te şüpheli ölüm: Belediye işçisinin cesedi bulundu

İzmir'deki dondurucu vahşette istenen ceza belli oldu! 4 kişiyi öldürerek cesetleri dondurucuya koymuştu

İzmir'deki dondurucu vahşette istenen ceza belli oldu! 4 kişiyi öldürerek cesetleri dondurucuya koymuştu

Karabük'te belediyede işçi olarak çalışan Bayram Diktepe’nin evinde cansız bedeni bulundu. 41 yaşındaki Diktepe’nin şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Korkunç olay, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU

Karabük Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Bayram Diktepe'den (41) haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine arkadaşları polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

EVİNDE CESEDİ BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren polisler Diktepe'yi hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Diktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.