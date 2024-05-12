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Haberler > Gündem > Karadeniz fıkrası gibi! Sahte komiser, gerçek polislere yakalandı

Karadeniz fıkrası gibi! Sahte komiser, gerçek polislere yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karadeniz fıkrası gibi! Sahte komiser, gerçek polislere yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, sahte komiser kimliği ve kurusıkı tabancayla gezen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında devriye görevi yapan yunus polis ekipleri kaldırımda yürüyen bir şahsın belinde silah olduğunu fark etti. Şahsa yaklaşan polis ekipleri şahıstan durmasını ve üst araması yapacaklarını söylemeleri üzerine şahıs polis kimliği gösterdi.

Kimliği inceleyen polis ekipleri kimliği sahte olduğunu fark etti. Burada gözaltına alınan şahsın silahında yapılan incelemelerde ise silahın kurusıkı tabanca olduğu anlaşıldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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