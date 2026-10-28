Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma bakanları, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları kınayarak bölgesel güvenlik için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı. Ortak bildiride, istihbarat paylaşımının artırılması, erken uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi ve deniz güvenliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla askeri iş birliğini güçlendirme kararı aldı.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma bakanlarının imzasını taşıyan bildiride, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş kapsamında Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların tehlikeli bir tırmanışa yol açtığı vurgulandı.

Bakanlar, ortak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Biz, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Savunma Bakanları olarak, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik tüm saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş bağlamında meydana gelen bu trajik olaylar tehlikeli bir tırmanışı temsil etmektedir.”

Bildiride, Karadeniz'de güvenliğin, istikrarın ve seyrüsefer serbestisinin güçlendirilmesine yönelik kararlılığın sürdüğü ifade edildi.

Karadeniz için üç ülkeden ortak adım! İstihbarat paylaşımı artırılacak

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİ VURGUSU

Karadeniz'in uluslararası ticaretin yanı sıra tahıl, gübre ve enerji sevkiyatı açısından kritik bir güzergâh olduğu belirtilen bildiride, deniz trafiğinde yaşanabilecek aksamaların küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Bu tür aksamaların gıda ve enerji güvenliğini tehdit edebileceğine dikkat çekilerek özellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki kırılgan bölgelerin risk altında olduğu vurgulandı.

Üç ülkenin savunma bakanları, taraflara ticari gemileri, denizcilik altyapısını ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu. Saldırılarda hayatını kaybeden denizciler için duyulan üzüntünün de dile getirildiği açıklamada, saldırılardan etkilenen devletlerle dayanışma mesajı verildi.

ULUSLARARASI HUKUKA UYULMASI ÇAĞRISI

Ortak bildiride, Karadeniz'de güvenliğin ve bölgesel istikrarın korunması için uluslararası hukuka uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, tüm tarafların Montrö Sözleşmesi ve geçerli uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına riayet etmesinin önemine işaret edildi.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın NATO müttefikleri olarak bölgesel güvenliğe katkı sunduğu belirtilen bildiride, üç ülkenin İttifak'ın caydırıcılık ve savunma kapasitesine sağladığı katkılara da dikkat çekildi.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI VE ERKEN UYARI ARTIRILACAK

Bildiride, Karadeniz'de güvenliğin güçlendirilmesi için üç ülkenin atacağı adımlar da sıralandı. Buna göre, gerektiğinde NATO ile koordinasyon içinde bilgi ve istihbarat paylaşımının artırılması, deniz güvenliği alanındaki farkındalığın geliştirilmesi ve erken uyarı mekanizmalarının iyileştirilmesi için uygun tedbirler alınacak.

Üç ülke, silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeyi sürdürecek. Ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak istişarelerin, bilgi alışverişinin ve uygulamaya yönelik tedbirlerin belirlenmesinin kolaylaştırılması konusunda da mutabakata varıldı.

YENİ İSTİŞARELER ANKARA VE BÜKREŞ'TE YAPILACAK

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin devam edeceği bildirildi. Üç ülke arasındaki istişarelerin sonraki turlarının Ankara ve Bükreş'te gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Ortak bildiri, üç ülke arasındaki üst düzey iş birliğinin önemine vurgu yapılmasıyla sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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