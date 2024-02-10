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    • Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri: Vatandaşlar deprem zannetti, ekipler alarma geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Karadeniz&#039;de esrarengiz patlama sesleri: Vatandaşlar deprem zannetti, ekipler alarma geçti
    Karadeniz, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Karadeniz sahilindeki şehirlerde peş peşe duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar deprem olduğunu düşündü, sahil güvenlik ekipleri alarma geçti. 

    Karadeniz'de akşam saat 21.30- 23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez duyulan patlama sesi ve yaşanan sarsılma, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi.

    SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DEVRİYEYE BAŞLADI

    Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki sahil güvenlik botları da limandan uluslararası sulara kadar olan hatta devriye atarak, sesin kaynağını tespit etmeye çalıştı.

    Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri: Vatandaşlar deprem zannetti, ekipler alarma geçti

    DEPREM ZANNETTİLER

    Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından art arda 4-5 kez ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek, sesin sebebinin gaz birikmesi, uçakların yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yaptı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Sosyal medyanın da gündem olan esrarengiz patlama sesin kaynağı belirlenemezken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Samsun'un Terme beldesinden de sesin duyulduğunu ileri sürdü.

    Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri: Vatandaşlar deprem zannetti, ekipler alarma geçti

    Sosyal medya kullanıcıları uzun süre sesin sebebini öğrenmeye çalıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Karadeniz
    Haberler > Gündem > Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri: Vatandaşlar deprem zannetti, ekipler alarma geçti
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