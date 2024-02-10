Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri: Vatandaşlar deprem zannetti, ekipler alarma geçti

Karadeniz sahilindeki şehirlerde peş peşe duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar deprem olduğunu düşündü, sahil güvenlik ekipleri alarma geçti.

Karadeniz'de akşam saat 21.30- 23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez duyulan patlama sesi ve yaşanan sarsılma, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DEVRİYEYE BAŞLADI

Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki sahil güvenlik botları da limandan uluslararası sulara kadar olan hatta devriye atarak, sesin kaynağını tespit etmeye çalıştı.

DEPREM ZANNETTİLER

Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından art arda 4-5 kez ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek, sesin sebebinin gaz birikmesi, uçakların yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyanın da gündem olan esrarengiz patlama sesin kaynağı belirlenemezken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Samsun'un Terme beldesinden de sesin duyulduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya kullanıcıları uzun süre sesin sebebini öğrenmeye çalıştı.