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Ayşe Köse’nin cansız bedenini erkek arkadaşı buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe Köse’nin cansız bedenini erkek arkadaşı buldu
Karaman, Cinayet, Ölüm, Otopsi, Kadın, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman’da 43 yaşındaki Ayşe Köse isimli kadın kaldığı apart dairede erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1554. Sokak’ta bulunan apart dairede yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Ayşe Köse, erkek arkadaşı tarafından evin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette bulundu.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ayşe Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Köse’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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