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Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karasu, Kaynarca ve Kocaali&#039;de denize girmek yasaklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Boğulma vakalarının artması üzerine Sakarya'da Karasu, Kaynarca ve Kocaaili'de denize girişlere yasak geldi. 3 günlük yasak kararı sonrası ekipler vatandaşları denizden çıkarttı. Çalışmalar sırasında boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş ise ekipler tarafından kurtarıldı. 

Sıcaklıkların artmasıyla vatandaşlar soluğu denizde aldı, boğulma vakaları ciddi oranda arttı. Özellikle Marmara'da son bir haftadır etkili olan poyraz denizlerde tehlike çanlarının sesini yükseltti. 

Olumsuz hava şartları nedeniyle belediyeler ise tedbir almaya başladı. Sakarya'nın denize kıyısı olan üç ilçesinde denize girişler yasaklandı. 

KARASU, KAYNARCA VE KOCAALİ'DE DENİZ YASAĞI

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bugün dahil 3 gün yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı - 1. Resim

DALGALARIN ARASINDAN SESLENDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşları sudan çıkartmaya başladı.

Dalgaların yükseldiği ve denize girişlerin yasaklandığı anlarda Kocaali ilçesinde Osman Yavuz isimli vatandaş ise boğulma tehlikesi yaşadı. Dalgaların arasından seslenmesi sonrasında cankurtaranlar tarafından kurtarılan Yavuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı - 2. Resim

'YÜZDÜKÇE KARADAN UZAKLAŞTIM'

Boğulma tehlikesi geçiren Osman Yavuz, “Boğulma vakası atlattım. Girdim sırtüstü yattıktan sonra karadan uzaklaşmışım. Sırt üstü yüzmeye çalıştım ama ben yüzdükçe karadan daha çok uzaklaştığımı fark ettim. Birden kara bana uzak geldi ve kızıma bağırdım.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı - 3. Resim

Durumu gören cankurtaran araçla beni aldılar. Ben yoksa geri gelemeyecektim. Benim ilk defa başıma geliyor. Ben yüzme bilmeme rağmen başıma bu geldi. Çok tehlikeli bir durum insanlar denizde dalga gördüklerinde kesinlikle suya girmesinler” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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