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Kariye Camisi için yeni karar! Cuma günleri ziyarete kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kariye Camisi için yeni karar! Cuma günleri ziyarete kapalı olacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle haziran ayında yeniden ibadete açılan Kariye Camisi, ziyaretçi yoğunluğu nedeni ile cuma günleri ziyarete kapalı olacağı açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle İstanbul'daki Kariye Camisi'nin cuma günleri ziyarete kapalı olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kariye Camisi'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, yarın itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildiği belirtildi.

Kariye Camisi için yeni karar! Cuma günleri ziyarete kapalı olacak - 1. Resim

CUMA GÜNÜ YALNIZCA İBADETE AÇILACAK

Açıklamada, "Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek." bilgilerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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