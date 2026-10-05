Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama tamamlandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında açılan mezarından alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı. Örnekler, uzman heyetin çalışmasının ardından yeniden kabrine konuldu ve mezar kapatıldı.

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında açılan mezardan alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla "feth-i kabir" kararı verilmişti. Bu karar doğrultusunda Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda bulunan Kozinoğlu'nun mezarı açılarak kemik, toprak ve diğer örnekler alınmış, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Adli incelemelerin tamamlanmasının ardından alınan örnekler yeniden Kozinoğlu'nun kabrinin bulunduğu Kocatepe Mezarlığı'na getirildi. Uzman heyetin çalışmasının ardından örnekler tekrar mezara konuldu.

İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Kozinoğlu'nun mezarı yeniden kapatıldı.

SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILMIŞTI

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin dosya, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklamasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini ve yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını açıklamıştı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturulduğu belirtilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan bazı şüpheliler gözaltına alınmış, sonraki aşamalarda farklı kişiler hakkında da işlem yapılmıştı.

KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ İFADE VERDİ

Dosyada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan'ın yanı sıra çeşitli dönemlerde cezaevinde görev yapan personel ve farklı kişiler hakkında da adli işlemler gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermişti. Dizinin senaryosuyla ilgili de inceleme başlatılmıştı.

Kozinoğlu'nun ölümünün kesin nedeninin ve olayda üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen mezar incelemesinin sonuçlarının soruşturma dosyasında değerlendirilmesi bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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