Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobilde hayatını kaybeden Doğan Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı. Çakmak’ın cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Feci olay, önceki gece Kastamonu-Daday karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. 

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Satı Dolapçı idaresindeki Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobilde bulunan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi - 1. Resim

HAYATINI KAYBEDEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Doğan Çakmak’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi - 2. Resim

Kastamonu’da İsmailbey Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğan Çakmak’ın cenazesi Merkez Taşlık köyünde defnedildi. Çakmak’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazadan görüntüler…

Kastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi - 3. Resim

Kastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jose Mourinho'dan transfer açıklaması! Basın toplantısında 2 yıldızı istemediğini duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hem alkollü hem ehliyetsiz! Motosiklet de çalıntı çıktı - GündemHem alkollü hem ehliyetsiz! Motosiklet de çalıntı çıktıÇankırı’da alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - GündemAlacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralıSivas'taki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda kahreden ölüm - GündemBir anda yere yığıldı! Minik Asel'den acı haberSilivri'de boya fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde - GündemSilivri'de boya fabrikasında yangın! Ekipler olay yerindeEvden koku gelince anlaşıldı: Cesedi 10 gün sonra bulundu - GündemEvden koku gelince anlaşıldı: Cesedi 10 gün sonra bulunduİstanbullu ve Ankaralılara müjde! Bakan duyurdu: Ücretsiz olacak - Gündemİstanbullu ve Ankaralılara müjde! Ücretsiz olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...