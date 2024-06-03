Kastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kastamonu’da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobilde hayatını kaybeden Doğan Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı. Çakmak’ın cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Feci olay, önceki gece Kastamonu-Daday karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Satı Dolapçı idaresindeki Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobilde bulunan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBEDEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Doğan Çakmak’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kastamonu’da İsmailbey Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğan Çakmak’ın cenazesi Merkez Taşlık köyünde defnedildi. Çakmak’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazadan görüntüler…