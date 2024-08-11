Kastamonu'da tekne faciası! Kayıp 3 kişi aranıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında batan teknedeki 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında bir tekne battı. Batan teknedeki 3 kişi kaybolurken, 3 kişi ise bir balıkçı tarafından kurtarıldı.

Olay, Cide ilçesi Cideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik “Maviş” isimli tekne ile eğlenmek için denize açılan Ö.K., H.M., E.G., A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar açıldı. Koyun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan tekne alabora oldu. Teknede bulunan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., olaydan önce bir teknenin arızalandığı ihbarını alan ve bu sebeple denize açılan bir balıkçı tarafından kurtarıldı.

KAYIP 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denizden çıkartılan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekne kaptanı olduğu öğrenilen Ö.K. ile H.M. ve E.G. ise kayboldu. Ekipler denizde kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.