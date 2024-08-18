Katil İsrail ordusu TRT ekibine saldırdı! Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar

Katil İsrail askerleri, TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 170'e yakın gazeteciyi öldürdü.

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de sürdürdükleri soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Katil İsrail askerleri, TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş etti.

Gazze'de haber hazırlayan TRT Arabi muhabiri Sami Barhoum işgalci İsrail güçlerinin hedefindeydi. Sami Barhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.

TRT ekipleri Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te daha önce de bir çok kez İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı.

İSRAİL GAZZE'DE 170'E YAKIN GAZETECİYİ KATLETTİ

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 166'ya yükseldi.