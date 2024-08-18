Katil İsrail bir kez daha sivilleri vurdu! 16 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yapan işgalci İsrail ordusu, Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinliyi katletti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah şehrindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Deyr el-Belah'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Saidi ailesinin evine İsrail ordusunun yaptığı saldırıda birisi kız çocuğu olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerindeki saldırılarda da 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

SOYKIRIMDA CAN KAYBI 40 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 99 Filistinli öldü, 92 bin 609 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.