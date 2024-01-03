Katliam gibi kazadaki ürküten fotoğraf uydu sisteminde

3 Ocak 2024 15:09 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 15:12

10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı feci kaza, 28 Aralık Perşembe günü saat 04.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde meydana gelmişti. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 3'ü otobüs toplam 7 araç birbirine girdi.

3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü bölgede kazaya karışan 7 araç sürücüsü gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. isimli sürücüler serbest bırakılırken F.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferi yapan otobüsün şoförü S.S. ile Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olan tırın sürücüsü O.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SİS BULUTU UYDU SİSTEMİNDE

Öte yandan katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde, sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı.

Adeta şehri kaplayan sisin yoğunluğu bu fotoğraf ile bir kez daha görüldü.