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    Katliam gibi kazadaki ürküten fotoğraf uydu sisteminde

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazada yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Zincirleme facianın yaşandığı saatlerde uydu sistemine düşen sis bulutunun fotoğrafı hayrete düşürdü.

    Katliam gibi kazadaki ürküten fotoğraf uydu sisteminde
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı feci kaza, 28 Aralık Perşembe günü saat 04.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde meydana gelmişti. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 3'ü otobüs toplam 7 araç birbirine girdi.

    Katliam gibi kazadaki ürküten fotoğraf uydu sisteminde

    3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü bölgede kazaya karışan 7 araç sürücüsü gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. isimli sürücüler serbest bırakılırken F.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Katliam gibi kazadaki ürküten fotoğraf uydu sisteminde

    Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferi yapan otobüsün şoförü S.S. ile Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olan tırın sürücüsü O.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    SİS BULUTU UYDU SİSTEMİNDE

    Öte yandan katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde, sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı.

    Katliam gibi kazadaki ürküten fotoğraf uydu sisteminde

    Adeta şehri kaplayan sisin yoğunluğu bu fotoğraf ile bir kez daha görüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kuzey Marmara OtoyoluZincirleme KazaSis
    Haberler > Gündem > Katliam gibi kazadaki ürküten fotoğraf uydu sisteminde
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