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Haberler > Gündem > Kavga ihbarına giden polisler fark etti, hepsi kaçak göçmen çıktı

Kavga ihbarına giden polisler fark etti, hepsi kaçak göçmen çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ihbarı alan ekipler harekete geçti. Adrese varan polis, kavgayı ayırdıktan sonra tarafları sorguya çekti. Şahısların kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Kavga ihbarına giden polisler fark etti, hepsi kaçak göçmen çıktı - 1. Resim

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu adreste kavga olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden polis kavgayı ayırdıktan sonra 7 şahsın sorgulamasını yaptı.

Kavga ihbarına giden polisler fark etti, hepsi kaçak göçmen çıktı - 2. Resim

KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTILAR

Yabancı uyruklu şahısların kaçak göçmen oldukları tespit edildi. 7 göçmen gözaltına alınırken, şahısların il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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