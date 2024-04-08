Kavga ihbarına giden polisler fark etti, hepsi kaçak göçmen çıktı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ihbarı alan ekipler harekete geçti. Adrese varan polis, kavgayı ayırdıktan sonra tarafları sorguya çekti. Şahısların kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'taki bir evde meydana geldi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu adreste kavga olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden polis kavgayı ayırdıktan sonra 7 şahsın sorgulamasını yaptı.
KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTILAR
Yabancı uyruklu şahısların kaçak göçmen oldukları tespit edildi. 7 göçmen gözaltına alınırken, şahısların il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı