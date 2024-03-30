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Haberler > Gündem > Yakıt tankerinde ölüme yolculuk! Havasız kalan göçmenler hayatını kaybetti

Yakıt tankerinde ölüme yolculuk! Havasız kalan göçmenler hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu yakıt tankerinden 52 düzensiz göçmen çıktı. Tanker içindeki göçmenlerden 2'sinin havasızlıktan hayatını kaybettiği, 7'sinin ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Tanker sürücüsü ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Feci olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi yakınlarındaki uygulama noktasında meydana geldi.

İddiaya göre, şüphe üzerine uygulama noktasında durdurulan yakıt tankerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda tanker içerisinde 52 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakıt tankerinde ölüme yolculuk! Havasız kalan göçmenler hayatını kaybetti - 1. Resim

2'Sİ HAVASIZLIKTAN HAYATINI KAYBETMİŞ

Tankerdeki göçmenlerden bazılarının havasızlık nedeniyle baygın halde olması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise durumunun ağır olduğu tespit edildi.

Yakıt tankerinde ölüme yolculuk! Havasız kalan göçmenler hayatını kaybetti - 2. Resim

Durumu ağır olan düzensiz göçmenler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Yakıt tankeri sürücüsü ile beraber 2 kişi gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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