Yakıt tankerinde ölüme yolculuk! Havasız kalan göçmenler hayatını kaybetti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mart 2024 18:30 - Güncelleme: 30 Mart 2024 18:32 - Güncelleme:

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Gaziantep'te ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu yakıt tankerinden 52 düzensiz göçmen çıktı. Tanker içindeki göçmenlerden 2'sinin havasızlıktan hayatını kaybettiği, 7'sinin ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Tanker sürücüsü ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.