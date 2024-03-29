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Haberler > Gündem > Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 kaçak göçmen çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da polis tarafından durdurulan mercimek yüklü tırdan Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden yurda giriş yapıp İstanbul’a doğru gitmekte olan Gürcistan plakalı 22 ton mercimek yüklü tır, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu.

Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 kaçak göçmen çıktı - 1. Resim

40 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinden 1’i kadın toplam 40 Afganistan uyruklu göçmen çıktı. Tır sürücüsü Ş.G (50) gözaltına alındı.

Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 kaçak göçmen çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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