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    • 5 ilde dev operasyon! 49 organizatör, 142 düzensiz göçmen yakalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    5 ilde dev operasyon! 49 organizatör, 142 düzensiz göçmen yakalandı
    Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı, Düzensiz Göçmen, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen Kalkan-12 operasyonuna ait detayları paylaştı. Buna göre 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı.

    Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-12” Operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı.

    "ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz.

    EDİRNE: Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Edirne ve İstanbul illerinde 3,5 ay süren takip sonucu 30 farklı adrese eş zamanlı  yapılan operasyonlarda; 

    11’i İl Jandarma Komutanlığınca, 
    11’i İl Emniyet Müdürlüğünce olmak üzere toplam 22 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

    İSTANBUL: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

    12 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 
    11'’i tutuklandı,
    1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

    İZMİR-DİYARBAKIR: İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda;

    14 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
    10’u tutuklandı,
    3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

    AMASYA: Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünc e yapılan çalışmalar sonucu bir tırın dorsesinde yapılan aramada; 1 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

    Operasyonlar sonucu;

    5 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek,
    6 adet araç,
    Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. 

    Operasyonları Koordine eden Valilerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesini; Operasyonları düzenleyen Kahraman Polisimizi, Kahraman Jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali Yerlikayaİçişleri BakanlığıDüzensiz Göçmen
    Haberler > Gündem > 5 ilde dev operasyon! 49 organizatör, 142 düzensiz göçmen yakalandı
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