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Kavgayı ayırmak istedi! Taraf oldu diye bacağından vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kavga eden 2 kişi ayırmaya çalışan O. A. isimli vatandaş, taraf olduğu iddiası ileri sürülerek diz kapağından vuruldu. O.A'nın silahla vurulduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iddiaya göre yol ortasında tartışan 2 kişiyi ayırmaya çalışan 24 yaşındaki O.A., tarafların 'sen niye karışıyorsun' tepkisiyle kavgaya taraf oldu. O.A. diz kapağından silahla vuruldu. Gencin vurulma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, gece saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol ortasında tartışan 2 sürücüyü ayırmak için araya giren O.A. (24) ayırmak istediği kavgaya bir anda taraf oldu. 'Sen niye karışıyorsun' diye başlayan tartışma sonunda O.A. silahla dizinden vuruldu. Genç, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışmalara başladı.

Kavgayı ayırmak istedi! Taraf oldu diye ayağından vuruldu - 1. Resim

SİLAHLA VURULMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan silahla vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan tartışma anları ve görüntüdeki bir şüphelinin silahla 2 el ateş etmesi ve O.A.'yı vurması yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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