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Kayıp adam yürürken bulundu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan adam dağda yürürken bulundu.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan adam, arama çalışmaları sürdüğü anlarda bir vatandaş tarafından dağda yürürken bulundu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Alli Sorguç'tan haber alamayan yakınları durumu Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine Gazipaşa Merkez Jandarma Karakolu Asayiş Timleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, AKUT, ile arama çalışması başlatıldı.
YÜRÜRKEN BULUNDU
Küçüklü Mahallesinde kaybolan Ali Sorguç, bir vatandaş tarafından kaybolduğu mahallenin komşu Mahallesi olan Çakmak Mahallesi'nde dağda yürürken bulundu. Ali Sorguç’un bulunmasının ardından arama çalışmaları sona erdi.
İhlas Haber Ajansı / Makbule Dilagah Metecan - Gündem