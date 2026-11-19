Hatay'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Bezar'ın uyuşturucu ticareti nedeniyle temasta olduğu M.K'nin eşi E.C.K. ile tartıştığı, daha sonra E.C.K'nin eniştesi N.D. ile beraber bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin, cesedi varil içinde yakmaya çalıştıkları, ardından kalan parçaları bir çuval içerisine koyarak Asi Nehri'ne attıkları belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, Bezar’ın çuval içerisinde cesedi bulundu.

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Hatay’da kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı, kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre; Bezar'ın uyuşturucu ticareti nedeniyle temasta olduğu M.K'nin eşi E.C.K. ile tartıştığı, E.C.K'nin eniştesi N.D. ile beraber Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri tespit edildi.

Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada "Kahraman Polisimizin titiz çalışmaları sonucu kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar’ın kasten öldürüldüğü tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin, cesedi varil içinde yakmaya çalıştıkları, daha sonra bir çuval içerisine koyarak Asi Nehri'ne attıkları belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, Bezar’ın, çuval içerisinde cesedi bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, düğüm çözüldü: Ahmet Nuri Bezarı öldürüp varilde yaktılar sonra çuvalla Asi Nehrine attılar

ANTAKYA'YA GİTTİKTEN SONRA HABER ALINAMADI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar’ın Hatay’ın Antakya ilçesine geldiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirlendi.

Ahmet Nuri Bezar

ŞÜPHELİ M.K İLE TEMASI BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalarda, kayıp şahsın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. isimli şahısla görüştüğü tespit edildi.

M.K.’nin ifadesinde; Ahmet Nuri Bezar’ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya’ya geldiğini, eşi E.C.K.’nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

ÖNCE YAKTILAR SONRA NEHRE ATTILAR

Kayıp olarak aranıyordu, düğüm çözüldü: Ahmet Nuri Bezarı öldürüp varilde yaktılar sonra çuvalla Asi Nehrine attılar

Elde edilen ifadelerde; E.C.K. ve eniştesi N.D.’nin, Ahmet Nuri Bezar’ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedi varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıktı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı.

CESET BULUNDU

Şüphelilerin ifadelerinde olayı doğrulaması üzerine, cesedin atıldığı belirtilen Asi Nehri’nde dalgıç polislerimizce arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramada Ahmet Nuri Bezar’ın, çuval içerisinde cesedi bulundu.

Olaya ilişkin soruşturmanın kararlılıkla süreceği vurgusu yapılan Bakanlık açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman Polislerimizi, Hatay Emniyet Müdürlüğümüzü, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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