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    Kaymakam - cami hocası tartışmasında ikinci perde! Bu kez de imamın akrabaları AK Partili başkanın kardeşini dövdü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Kaymakam ve cami hocası tartışmalarının yankıları devam ediyor. Bu kez Kaymakam tarafından darp edildiği iddia edilen cami hocasının akrabaları AK Parti İlçe Başkanı Abdulselam Toprak’ın kardeşi M. Toprak’ı darp etti.

    Kaymakam - cami hocası tartışmasında ikinci perde! Bu kez de imamın akrabaları AK Partili başkanın kardeşini dövdü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan Kaymakam-cami hocası tartışmasının yankıları devam ediyor. AK Parti İlçe Başkanı Abdulselam Toprak’ın kardeşi M. Toprak, kaymakamlık binasına girerken cami hocasının akrabaları tarafından sözlü tacize uğradı, ardından darp edildi.

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ SEVK EDİLDİ 

    Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Olaya karışanların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

    Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide imamı mikrofonla darbettiği iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Kaymakamın, hutbede şehitlerle ilgili kısmı okumadığı için imamı uyardığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır." ifadelerini kullandı.

    KAYMAKAM İDDİALARI REDDETMİŞTİ

    Öte yandan Kaymakam Akeller, İmam M.K.'yı darp etmediğini, kendisini uyardığını belirterek, "Bugün Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim" demişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DiyarbakırKulp
    Haberler > Gündem > Kaymakam - cami hocası tartışmasında ikinci perde! Bu kez de imamın akrabaları AK Partili başkanın kardeşini dövdü
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