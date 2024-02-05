Kaymakam evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, kaymakamın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Kahramanmaraş Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum."