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    • Kaymakam evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kaymakam evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
    Kahramanmaraş, Ekinözü, Kaymakam, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, kaymakamın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

    Kahramanmaraş Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.

    BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

    Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi.

    BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili X hesabından şu açıklamayı yaptı:

    "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KahramanmaraşEkinözüKaymakam
    Haberler > Gündem > Kaymakam evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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