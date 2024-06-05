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Kayseri şehitleri İzmir'e uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Kayseri'de dün sabah 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağında Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen  şehit oldu. İki albayın naaşı Kayseri'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketleri İzmir'e gönderildi. 

Acı haber dün Kayseri'den geldi. Kentte dün sabah 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken; yapılan ilk incelemede kaza kırıma uğrayan uçakta bulunan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit oldu. Şehitlerin naaşları incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Şehit albaylar Yıldız ve Özen'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirildi.

Kayseri şehitleri İzmir'e uğurlandı - 2. Resim

Burada düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler ve askeri erkan katıldı.

Kayseri şehitleri İzmir'e uğurlandı - 3. Resim

Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Cabir Çelik tarafından dua edildi.

Kayseri şehitleri İzmir'e uğurlandı - 4. Resim

Törenin ardından şehitlerin cenazesi memleketlerine ulaştırılmak üzere askeri uçakla İzmir'e uğurlandı.

Kayseri şehitleri İzmir'e uğurlandı - 5. Resim

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu açıklamıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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