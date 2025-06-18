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Kayseri, Sivas, Tokat... Bir kentte daha kene ölümü meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayseri, Sivas, Tokat... Bir kentte daha kene ölümü meydana geldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas, Tokat ve Kayseri'de gerçekleşen kene ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Çorum’un Alaca ilçesinde tarlada çalışırken vücuduna yapışan kenenin ısırması sebebiyle hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı.

Kayseri'de 4, Sivas'ta kene kaynaklı gerçekleşen 8 ölüm büyük endişeye neden oldu. Son acı haber ise Çorum'dan geldi.

2 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI

Alaca ilçesi Tutluca köyünde edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan İsmet A.'yı (51) tarlada çalıştığı esnada kene ısırdı. Kenenin ısırdığını fark eden vatandaş hastaneye başvurdu.

Yaklaşık iki gün tedavi gören İsmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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