Kayseri, Sivas, Tokat... Bir kentte daha kene ölümü meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Haziran 2025 14:33 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 14:41 - Güncelleme:

Sivas, Tokat ve Kayseri'de gerçekleşen kene ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Çorum’un Alaca ilçesinde tarlada çalışırken vücuduna yapışan kenenin ısırması sebebiyle hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı.

Kayseri'de 4, Sivas'ta kene kaynaklı gerçekleşen 8 ölüm büyük endişeye neden oldu. Son acı haber ise Çorum'dan geldi. İlgili Haber Asgari ücrete ara zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruya cevap 2 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI Alaca ilçesi Tutluca köyünde edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan İsmet A.'yı (51) tarlada çalıştığı esnada kene ısırdı. Kenenin ısırdığını fark eden vatandaş hastaneye başvurdu. Yaklaşık iki gün tedavi gören İsmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar