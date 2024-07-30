Kayseri'de facia! Çocukların kavgası büyüdü, anne ve 2 oğlu katledildi

Kayseri'de iki aile çocuk yüzünden kavga etti. Kavga büyüdü taraflardan S.A. tüfekle anne ve iki oğluna ateş ederek öldürdü. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri bu cinayetle çalkalandı. Olay Develi ilçesine bağlı Küçük Künye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki aile arasında çocuk yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan S.A. tüfekle Nuray Dabaz ve oğulları Ali Dabaz (36) ile Serkan Dabaz'a (40) ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

CENAZELER MORGA, ŞÜPHELİ CEZAEVİNE

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, S.A. da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne ve oğulların cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, S.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.